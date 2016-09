Hollywood, mama thresl & Kehraus der Gastronomen: Die Highlights im Hippodrom im Postpalast

München, 16. September 2016: Nach dem großen Premierenerfolg im vergangenen Jahr öffnet das legendäre Hippodrom im Postpalast ab heute wieder seine Tore. Bis zum 2. Oktober lädt das Hippodrom-Team täglich ab 18 Uhr zum gemütlichen Schunkeln, Singen und ausgelassenen Feiern in zünftig bayerischer Festzelt-Atmosphäre ein. Ausgelassene Partystimmung gibt es dann täglich ab 23 Uhr bis drei Uhr morgens bei der Münchner Late-Night-Wiesn im Hippodrom.Damit nicht genug. An einigen Tagen gibt es ganz besondere Event-Highlights und Ehrengäste auf der kleinen, feinen Wiesn im Postpalast:Los geht’s mit der großen Opening-Feier am 16.09. ab 19 Uhr. Bereits einen Tag vor der Eröffnung des 183. Münchner Oktoberfestes geht es im Hippodrom im Postpalast los. Das Motto der diesjährigen Eröffnungsparty ist eine Hommage an den berühmten bayerischen Filmkomponisten Harold Faltermeyer, der natürlich auch anwesend sein wird. Zahlreiche weitere prominente Gäste werden bei der traditionellen Feier von Birgitt Wolff und Sepp Krätz erwartet. "Dominik Ofner & Die Band" sorgen für gute Stimmung an einem filmreifen Abend.Der kommende Mittwoch steht unter einem Bayerisch-Amerikanischen Stern. Linda Jo Rizzo, die US-amerikanische Sängerin, Pianistin, Komponistin und Entertainerin mit italienischen Wurzeln ist am 21. September der Stargast des Abends und rockt das Hippodrom. Mit der legendären Band"The Flirts" und dem Disco-Hit "Passion" feierte sie in den 80er Jahren große Chart-Erfolge.Das Alpenhotel mama thresl aus Leogang lässt es am 22. September im Hippodrom krachen. Münchens Szene-Gänger und mama thresl-Fans feiern mit lässigen DJ-Sounds, mama thresl- Drink und tollen Gewinnen. Ein Highlight des Abends ist die Verlosung eines individuell angefertigten mama thresl-Dirndl gestaltet von dem angesagten Modedesigner Tian van Tastique.Ausgelassene Partymusik garantieren "DJ Svenny" und "DJ Chris Montana". Zudem sorgen die Live Acts "Miss vio-LINE" an der E-Violine, Domenico die Santolo an seinen Drums und Sänger Cosmo Klein für kurzweilige Unterhaltung.Ein weiteres Highlight an diesem Abend ist die Siegerehrung von "Mr. und Mrs. Trachtensport 2016". Zur Wahl hatte das Fitnessstudio "body + soul" aufgerufen.Am letzten Abend knüpft das Hippodrom an alte Zeiten an und feiert unter Gleichgesinnten den Kehraus der Gastronomen. In einzigartiger Atmosphäre laden die Gastgeberinnen Tina Krätz und Johanna Barsy ein und feiern mit Münchner Gastronomen und Freunden des Hippodrom bis in die frühen Morgenstunden. "Dominik Ofner & Die Band" heizen bis 23 Uhr ein, bevor die Resident DJs des P1 auflegen.Das Hippodrom im Postpalast bietet nach der erfolgreichen Premiere im letzten Jahr auch 2016 ausgelassene Stimmung und top Wiesn-Flair ganz ohne Stress und Gedränge. Der Nachfolger des Traditionszeltes bietet rund 1.800 feierwütigen Einheimischen, "Zuagroasten" und Prominenten in einem runden, spektakulären Prachtbau auf über 2.000 Quadratmetern Platz. Original Spaten Wiesn-Bier, König Ludwig Weißbier und die traditionellen Hippodrom-Schmankerl lassen Gourmet- Herzen höher schlagen. Und wer es gerne etwas edler mag, kommt mit der erlesenen Auswahl an Champagner und ausgesuchten Weinen voll auf seine Kosten. Urige Live-Bands, wie SIMMISAMMA und "Dominik Ofner & Die Band", heizen den Besuchern ein und sorgen für die einmalige Hippodrom-Stimmung. Original-Teile der Innen- und Außenausstattung des traditionellen Hippodrom-Zelts lassen das Flair vergangener Wiesn-Tage wiederaufleben. Ein Schießstand und ein Stand mit gebrannten Mandeln sorgen für Volksfest-Feeling pur.Ab 23 Uhr heißt es dann Party! Die Resident-DJs des P1 legen auf und bringen heiße Partyatmosphäre ins Hippodrom zur Münchner Late Night Wiesn. Bier, Champagner oder Cocktails - an der Happy Hippo-Bar, der P1-Bar und an der neuen Helene-Bar im Außenbereich bleiben keine Getränkewünsche offen. Es wird bis in die frühen Morgenstunden gefeiert und getanzt und die Burschen bandeln mit den Madln an.Der Postplast München befindet sich direkt an der Haltestelle Hackerbrücke, nur zehn Minuten zu Fuß vom Oktoberfest entfernt - eine ideale Location nicht nur für Wiesn-Besucher, die nicht auf das Kultzelt verzichten wollen.Weitere Informationen unter www.hippodrom.de