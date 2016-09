Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Wiesn – Richtiges Augenmaß beim Biergenuss



Bayerische Gemütlichkeit und die Wiesn gehören einfach zu- sammen - ab morgen, Samstag, 17. September 2016, genießen wieder Hunderttausende die Festtage auf der Theresienwiese. Das Referat für Gesundheit und Umwelt (RGU) wünscht den Oktoberfest-Gästen eine fröhliche und friedliche Wiesn, erinnert jedoch daran, dass das richtige Augenmaß und ein Gespür für die eigene Gesundheit beim Feiern entscheidend sind, um gut gelaunt und mit klarem Kopf nach Hause zu gehen.

Im Interesse der eigenen Gesundheit sollten die Besucherinnen und Besucher beim Alkoholgenuss Maß halten. Denn der Alkoholgehalt einer Maß Wiesnbier ist vergleichsweise hoch: Ein Liter entspricht ungefähr dem Alkoholgehalt von acht Schnäpsen. Fünf Maß Bier, die angeblich so manche Gäste trinken, entsprechen folglich fast einer Flasche Schnaps.



Alkohol ist nicht nur Genussmittel, sondern auch ein Suchtmittel, das Nerven und Körperzellen schädigen kann. Das RGU steht mit seiner Alkohol- und Medikamentenberatungsstelle allen Münchnerinnen und Münchner bei Fragen rund um den Konsum von Alkohol das ganze Jahr über zur Verfügung - dies gilt auch bei anderen Suchtfragen zu Medikamenten, Nikotin und Spielsucht. Im multiprofessionellen Team der Beratungsstelle arbeiten sozialpädagogische, psychologische und ärztliche Fachkräfte zusammen. Die Beratung erfolgt kostenlos und anonym.



Die Alkohol- und Medikamentenberatung befindet sich im Beratungshaus Paul-Heyse 20 (Paul-Heyse-Straße 20) und ist für Bürgerinnen und Bürger unter der Telefonnummer 233-472 00 sowie per E-Mail an alkoholberatung.rgu@muenchen.de erreichbar. Die Öffnungszeiten sind: Montag bis Donnerstag, 9 bis 17 Uhr, und Freitag, 9 bis 15 Uhr.