Die Kinderfundstelle des Roten Kreuzes - Umfangreiche Serviceangebote für Eltern

Die ehrenamtlichen Helferinnen des Frauensozialdienstes des Roten Kreuzes kümmern sich auch in diesem Jahr wieder um diejenigen Kinder, die im Gedränge auf der Wiesn verloren gehen.Obwohl viele Kinder ein Handy besitzen und damit im Bedarfsfall schnell erreichbar sind, empfiehlt das Münchner Rote Kreuz Eltern, ihren Kindern vor dem Wiesn-Besuch einen Zettel mit Namen, Anschrift und Telefonnummern in die Tasche zu stecken. Dies bewährt sich insbesondere dann, wenn es zu Netzüberlastungen im Mobilfunk-verkehr kommt, das Handy verloren geht oder sich die Kinder in einem emotionalen Ausnahmezustand befinden.Besonderer Service für Eltern von Kleinkindern:Abseits vom Wiesn-Trubel bietet die Kinderfundstelle des MünchnerRoten Kreuzes Eltern von Kleinkindern tagsüber zusätzlich folgendenService an:- Wickeltisch, um die Kleinen ohne Stress wieder frisch für die Wiesn zu machen- Stillecke für Mütter, die in entspannter Atmosphäre ihre Babys stillen wollen- Mikrowelle, um Milch oder Babygläschen aufzuwärmen- Kinderbett für erschöpfte kleine Wiesn-BesucherServicezentrum Theresienwiese, Eingang "Festleitung"Telefon: 089 / 233 82 82 1Öffnungszeiten:An Werktagen ab 11.00 Uhr, am Wochenende ab 10.00 Uhr.Abends übernimmt das städtische Jugendamt die Betreuung