GERRY WEBER Store Opening am Viktualienmarkt

Foto: Franziska Krug/Getty ImagesMünchen, 15.09.2016 Der GERRY WEBER Flagship Store am Viktualienmarkt erstrahlt in neuem Glanz. Zur feierlichen Wiedereröffnung gestern Abend kamen über 150 geladene Gäste darunter die Schauspielerinnen Lara Joy Körner, Eva-Maria Reichert, Aglaia Szyszkowitz und Doreen Dietel sowie die Moderatorin Carolin Reiber, Modelscout Peyman Amin und die ehemalige deutsche Profiturnerin Magdalena Brzeska.Das herbstlich inszenierte Ambiente machte Lust auf die Trends der neuen Saison. Bei Cocktails und Catering von Käfer genossen die Gäste angeregte Gespräche und ein exklusives Shoppingvergnügen, das zu den coolen Beats von DJane Xenia Maculan bis in den späten Abend hinein dauerte.In der sechswöchigen Umbauphase des Stores wurden die aktuellen Store Konzepte von GERRY WEBER und TAIFUN auf einer Verkaufsfläche von rund 300 qm realisiert. Mit moderner Markendarstellung und kostenfreiem WLAN richtet sich GERRY WEBER weiter auf die Kundenbedürfnisse aus.Das GERRY WEBER Storedesign zeichnet sich durch helle Farben und eine gestalterische Klarheit und Leichtigkeit aus. Die entspannte Atmosphäre lädt sowohl die Kundin als auch die Shoppingbegleitung zum Verweilen ein. Das neue Store Design von TAIFUN besticht durch unkonventionelles, cleanes Industrial Design, das die urbane und feminine Ausrichtung der Kollektionen von TAIFUN in den Fokus rückt. Elemente im Stil eines urbanen Lofts und Farbakzente in Kupfer spiegeln Leichtigkeit und Modernität wieder. Abgestimmte Wohnaccessoires im skandinavischen Stil runden eine relaxte Shopping-Atmosphäre ab.GERRY WEBER ist eine lebendige Lifestylemarke - aufregend, modern, hochwertig und unwiderstehlich weiblich. GERRY WEBER steht für einen Lifestyle, der Trends stilsicher übersetzt, das Spiel mit den Details beherrscht, die Looks dabei immer faszinierend in Szene setzt und die Persönlichkeit unterstreicht.Feminine Individualität trifft auf urbanes Lebensgefühl - TAIFUN ist Mode für Frauen, die wissen was sie wollen. Die Kollektion präsentiert einen dressy Look, der gekonnt Trends aufgreift und sich zeitgemäß und aktuell zeigt.GERRY WEBER STORE • VIKTUALIENMARKT 4 • 80331 MÜNCHENÖffnungszeiten: Montag bis Samstag 10.00 - 19.00 Uhr