Haidhausen: Pkw stößt mit Motorrad zusammen - Motorradfahrer schwer verletzt



München, 15.09.2016.Am Mittwoch, 14.09.2016, gegen 17.55 Uhr, fuhr ein 38-jähriger Münchner mit seinem Honda Pkw auf der Orleansstraße in Haidhausen. Dort wollte er verbotswidrig (durchgezogene Linie) wenden. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 24-jährigen Münchner, der mit seinem Suzuki Motorrad unterwegs war.



Der Motorradfahrer versuchte noch zu bremsen und prallte danach gegen die rechte Seite des Pkw. Der 24-Jährige schleuderte über den Pkw und prallte danach in das Heck eines VW Golf, mit dem eine 38-jährige Münchnerin auf der Orleansstraße fuhr.



Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er musste vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Münchner Krankenhaus gebracht werden.



Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 12.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Orleansstraße stadteinwärts für ca. drei Stunden gesperrt werden. Es kam zu keinen großen Verkehrsbehinderungen.



Der 38-Jährige wurde wegen einer fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.