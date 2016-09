Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Nach Raub einer Halskette festgenommen



München, 15.09.2016. Am Mittwoch, 14.09.2016, um 15.20 Uhr, begab sich ein 23-jähriger Senegalese zum Sendlinger Tor Platz, um an einer dortigen Versammlung teilzunehmen. Dort kam er mit einem weiteren Versammlungsteilnehmer ins Gespräch.



Während des Gesprächs wurde der 23-Jährige von einem 31-jährigen Senegalesen angesprochen und es entwickelte sich ein Streit. Im Verlauf dieses Streites riss der 31-Jährige dem 23-Jährigen seine goldene Halskette vom Hals. Danach ging der Täter in den Innenbereich der Versammlungsörtlichkeit.



Der 23-Jährige sprach Polizeibeamte an, die sich an der Versammlungsörtlichkeit befanden. Sie nahmen den 31-Jährigen fest. Der Tatverdächtige wird heute dem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.