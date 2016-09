Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Schwabing: Sexuelle Beleidigung



München, 15.09.2016. Am Dienstag, 16.08.2016, um 18.45 Uhr, befand sich eine 30-jährige Studentin aus München in einem Universitätscomputerraum in der Leopoldstraße. Dort wurde sie von einem unbekannten Mann angesprochen. Er fragte sie, ob er sie umarmen dürfe. Die 30-Jährige lehnte dies ab und drehte sich zu dem Mann um. Unvermittelt zog er ihr den Rock hoch.



Die Studentin wollte den Täter festhalten und die Polizei verständigen. Er flüchtete aus dem Gebäude und lief über den Leopoldpark in westliche Richtung. Nach der Tat erstattete die 30-Jährige eine Anzeige bei der Polizei.



Es konnte nun ein 33-jähriger Marokkaner aus dem Landkreis Starnberg als Täter ermittelt werden. Die Ermittlungen dauern an.