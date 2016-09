Gräfelfing und Krailling: Exhibitionistische Handlungen vor Kindern

Am Mittwoch, 14.09.2016, um 14.30 Uhr, gingen zwei 10-jährige Mädchen am Prof.-Max-Dickmann-Platz in Gräfelfing mit ihren Hunden spazieren. Sie wurden dort von einem bislang unbekannten Mann angesprochen. Während des Gesprächs holte er sein Geschlechtsteil aus der Hose und zeigte es den Mädchen.



Die beiden Kinder entfernten sich sofort und meldeten den Vorfall einer Anwohnerin, welche die Polizei verständigte. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.



Um 15.00 Uhr, sprach ein bislang unbekannter Mann zwei 7-jährige Mädchen an einem Spielplatz in der Pentenrieder Straße in Krailling an. Er fragte sie, ob sie sein Geschlechtsteil in die Hand nehmen möchten, welches bereits aus seiner Hose hing.



Die Mädchen flüchteten zu einer in der Nähe befindlichen Frau, die sofort die Polizei verständigte. Eine Fahndung verlief erfolglos.



Nach den ersten Ermittlungen kann es sich bei beiden Fällen um den selben Täter handeln.



Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 70 Jahre alt, 175 cm groß, weiß-grünes T-Shirt, knielange grüne Hose (wie eine Jogginghose), grüne Mütze.



Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.