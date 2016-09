Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Erste BMW Einsatzfahrzeuge in neuem, blauem Streifendesign an die Bayerische Polizei übergeben



Bayerns Innenminister Joachim Herrmann bei feierlicher Übergabe in der BMW Welt.



Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann hat heute fünf BMW Polizeieinsatzfahrzeuge in neuer, blauer Optik bei einer feierlichen Übergabe von Peter van Binsbergen, Leiter Vertrieb Deutschland der BMW Group, in der BMW Welt entgegengenommen. Die Modelle der BMW 2er, 3er und 5er Reihe sowie der BMW X1 und X3 stehen symbolisch für mehrere hundert Streifenwagen, die die BMW Group in den kommenden Jahren an die Bayerische Polizei ausliefern wird; noch in diesem Jahr sind es 190. Erstmals dabei: der BMW X1 sowie der BMW 2er Gran Tourer. Die Fahrzeuge entsprechen mit ihren blauen Streifen und der neongelben Warnbeklebung der künftigen Farbgebung der Bayerischen Polizei.



BMW Polizeifahrzeuge in neuem Design in BMW Welt übergeben



Die bekannten grünen Streifenwagen gehören bald der Vergangenheit an: Rechtzeitig zur Einführung der blauen Polizeiuniformen in Bayern ab Ende 2016, werden nun auch alle neuen Einsatzfahrzeuge im passenden, blauen Design ausgeliefert. Mit der Aufschrift 'Polizei' und dem Polizeistern findet sich auch das neue Corporate Design der Bayerischen Polizei wieder. Erstmals ist künftig an jedem Streifenwagen auch der Hinweis auf die Notrufnummer '110' angebracht.



Die ersten fünf Modelle der Marke BMW in neuer Farbgebung wurden in der BMW Welt an Bayerns Innenminister übergeben: der BMW 2er Gran Tourer, der BMW 3er Touring, der BMW 5er Touring, der BMW X1 und der BMW X3.



Diese hochmodernen Streifenfahrzeuge mit einer ausgereiften Sicherheitsausstattung werden die Polizeiflotten in München, Oberbayern Süd, Oberpfalz, Schwaben Nord und Schwaben Süd/West zukünftig verstärken. Nach der Schlüsselübergabe konnte sich Joachim Herrmann auf der zentralen Ausstellungsfläche der BMW Welt einen persönlichen Eindruck von den Fahrzeugen verschaffen. Unter den neugierigen Blicken zahlreicher Besucher verließen die fünf Fahrzeuge die BMW Welt anschließend über die Premierenstraße direkt in den Münchener Straßenverkehr.



Die BMW Group und die Polizei Bayern – eine langjährige Partnerschaft



Für jeden Einsatz das passende Fahrzeug: Bereits im letztem Jahr verstärkte sich die Bayerische Polizei mit dem nachhaltigen Elektrofahrzeug BMW i3, der vor allem im urbanen Raum eingesetzt wird. Daneben bietet das Portfolio an Einsatzfahrzeugen der BMW Group für jedes Anforderungsprofil ein geeignetes Fahrzeug. Neben den Allroundern der BMW 3er und BMW 5er Reihe und verschiedenen BMW Motorrädern, sowie dem BMW X3 und BMW X5, die in alpinen und schneereichen Regionen zum Einsatz kommen, ergänzen nun der BMW X1 und die BMW 2er Reihe den Fuhrpark der Bayerischen Polizei. Die BMW Group hat mit diesen Modellen die letztjährige, EU-weite Kfz-Ausschreibung der Bayerischen Polizei gewonnen.



"Bei unseren Polizistinnen und Polizisten ist uns eine hochmoderne und möglichst sichere Ausrüstung besonders wichtig", betonte Innenminister Joachim Herrmann. "Umso mehr schätzen wir die innovative BMW Group für die hervorragende Arbeit bei der Entwicklung unserer neuen Polizeifahrzeuge, die auf modernste Technik setzen und eine ausgereifte Sicherheitsausstattung haben."



Auch Peter van Binsbergen, Leiter Vertrieb Deutschland der BMW Group, freut sich über die langjährige Zusammenarbeit: "Wir sind stolz darauf, dass die Bayerische Polizei unserer Expertise vertraut und wir ihre Arbeit auch in Zukunft mit unseren neuen Modellen unterstützen können. Wir garantieren mit den Fahrzeugen ein höchstes Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit für einen reibungslosen Einsatz im anspruchsvollen Arbeitsalltag der Polizei."



Seit nahezu 60 Jahren entwickelt BMW gemeinsam mit nationalen und internationalen Behörden modernste Einsatzfahrzeuge von herausragender Qualität. Angepasst an die jeweiligen lokalen Vorschriften und Anordnungen erfüllen BMW Einsatzfahrzeuge in Sachen Qualität, Funktionalität und Sicherheit die gleichen hohen Anforderungen wie das Basisfahrzeug selbst und vereinen maximale Sicherheit, ausgeprägte Wirtschaftlichkeit und innovative Technik.



Die Geschichte von BMW als Hersteller von Einsatzfahrzeugen reicht bis in die 1950er Jahre zurück. Zu dieser Zeit stellte die Münchner Polizei neue Streifenwagen vom Typ BMW 501 und BMW 502 in Dienst. Landesweit bekannt wurden die mit kraftvollen Sechszylinder- und Achtzylinder-Motoren bestückten Modelle durch die TV-Serie "Funkstreife Isar 12", und schon damals setzten die im Volksmund liebevoll "Barockengel" genannten Limousinen Maßstäbe in Sachen Zuverlässigkeit und Einsatztauglichkeit.