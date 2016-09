Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Servicehinweise zur Gepäckaufbewahrung und zum Rollstuhlverleih auf der Wiesn



Gepäckaufbewahrung

Für Wiesn-Besucher, die ihr Gepäck für die Dauer ihres Aufenthaltes auf dem Oktoberfest hinterlegen wollen, bietet das Rote Kreuz Möglichkeiten der Gepäckaufbewahrung an: Ein Stand befindet sich gut sichtbar 150 m links vom Haupteingang Wirtsbudenstraße entfernt.



Der zweite Stand befindet sich ebenfalls gut sichtbar am Esperantoplatz. Gegen eine Gebühr von Euro 5,- pro Tag können an beiden Ständen unter anderem Gepäckstücke, Kinderwagen oder Kleidungsutensilien hinterlegt werden.



Rollstuhlverleih

Rollstühle können sowohl direkt bei der Gepäckaufbewahrung am Haupteingang Wirtsbudenstraße als auch am Esperantoplatz kostenlos ausgeliehen werden.



Öffnungszeiten:

- 19.09.-23.09.2016: von 9.00 Uhr bis 1.00 Uhr

- 26.09.-30.09.2016: von 10.00 Uhr bis 1.00 Uhr

- Samstage, Sonntage und Feiertag: 7.00 Uhr bis 1.00 Uhr