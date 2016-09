Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Festring München e.V.: Richtigstellung Falschmeldung im Münchner Merkur und in der tz zur Doppelkontrolle beim Trachten- und Schützenzug



Aufgrund der Fehlinformation im Münchner Merkur und der tz über eine Doppelkontrolle beim Trachten- und Schützenzug des Oktoberfestes Stellt der Festring München e.V. richtg::



Es ist nicht zutreffend, dass die Teilnehmer selbst und zweimal durchsucht werden. Vielmehr erfolgt eine einmalige Taschen-/Rucksackkontrolle im Rahmen des Sicherheitskonzepts der Landeshauptstadt München.



Die Taschen der Teilnehmer des um 10.00 Uhr beginnenden Trachten- und Schützenzuges werden in dessen Vorfeld im Aufstellungsbereich morgens in aller Ruhe kontrolliert, wenn die Gruppen im Aufstellungsbereich ankommen.



Die Kontrolle erfolgt durch speziell abgestellte Ordner/-innen in Zusammenarbeit mit dem für die jeweilige Gruppe zuständigen Ordner/-in. Die Teilnehmer des Trachten- und Schützenzuges wurden über diese Kontrollen im Vorfeld bereits schriftlich informiert. In jeder Rückfrage zu dieser Angelegenheit wurde vollstes Verständnis geäußert und Mithilfe und Entgegenkommen angeboten.



Eine weitere Kontrolle am Esperantoplatz ist für den Trachten- und Schützenzug nicht vorgesehen und wird nicht durchgeführt. Der Trachten- und Schützenzug kann ungehindert auf das Oktoberfest einziehen.



Der Festring München e.V. geht davon aus, dass der Trachten- und Schützenzug wie alle Jahre ordentlich und pünktlich von statten geht.