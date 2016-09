Lokalnachrichten aus München und Umgebung

47. Rauschgifttote



München, 14.09.2016. Eine 30-Jährige aus dem Landkreis Rosenheim übernachtete von Donnerstag, 08.09.2016, auf Freitag, 09.09.2016 in München bei einem Bekannten. Dieser fand die 30-Jährige am Freitag, 09.09.2016, in den frühen Morgenstunden leblos im Badezimmer am Boden kauernd.



Der verständigte Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.



Durch den Leichenschauarzt wurde eine nicht natürliche Todesart bescheinigt.



Die 30-Jährige war schon seit Jahren als Drogenkonsumentin polizeilich bekannt, weshalb der Verdacht auf eine Drogenintoxikation bestand.



Ein im Rahmen der Obduktion durch das Institut für Rechtsmedizin durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf verschiedene Rauschmittelsubstanzen.



Ein Fremdverschulden kann aufgrund der kriminalpolizeilichen Ermittlungen ausgeschlossen werden.



Die 30-Jährige ist somit die 47. Rauschgifttote im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums München im Jahr 2016.



Vergleichszeitraum: 2014: 26 Rauschgifttote

2015: 47 Rauschgifttote