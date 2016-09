Lokalnachrichten aus München und Umgebung

WILDBIESLER wirft Glasflasche



Mächtig Glück hatte ein 37-jähriger Sendlinger. Er hatte am Dienstagabend (13. September) einen am Bahnhofseingang urinierenden Mann gemeldet. Als der alkoholisierte Wildbiesler dies mitbekam, warf er eine Glasflasche nach dem Mitteiler, die diesen nur knapp verfehlte.



Gegen 19:50 Uhr urinierte ein 22-jähriger Somalier in unmittelbarer Nähe des Eingangs am Hauptbahnhof. Ein 37-jähriger Sendlinger, der dies sah, meldete den Vorfall einem Sicherheitsmitarbeiter eines nahen Ladengeschäftes. Als der Ostafrikaner mitbekam, dass die Bundespolizei verständigt wurde, warf er eine Glasflasche, die er von einem neben ihm stehenden Bekannten hatte, nach dem Sendlinger. Die Flasche verfehlte den 37-Jährigen nur knapp. Verletzt wurde niemand.



Eine Streife der Bundespolizei nahm den Somalier fest. Bei ihm wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,72 Promille gemessen. Der Somalier wurde in Unterbindungsgewahrsam genommen und bis zum Morgen des Folgetages bei der Bundespolizei ausgenüchtert. Gegen ihn wird nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt.