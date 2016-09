Münchner Gsindl Club - der Pop Up-Wahnsinn der fünften Jahreszeit!

Wenn in Kufflers Weinzelt die Lichter ausgehen, ist noch lange nicht Schluss. Von diesem Jahr an gehen die Kufflers - mit ihrem legendären Weinzelt schon seit 1984 eine Institution auf dem Oktoberfest - in die Verlängerung und drücken auch der Nacht ihren Stempel auf. Zusammen mit den stadtbekannten Nachtikonen Tom Novy und Ali Escobar initiieren sie im Oak Room des KUFFLER den MÜNCHNER GSINDL CLUB. Und da ist die Devise:Sobald das Münchner Gsindl einkehrt, darf es im stilvollen Ambiente des Oak Room im KUFFLER lustig werden. Bayerische Filmchen, die bereits in den 70ern dem Münchner Gsindl viel Freude bereitet haben, zieren als visuelle Effekte die Wände rund um die Bar. Musikalisch werden Tom Novy, Ali Escobar & Friends die Feiernden betören. Nationale und internationale Star-DJs werden ebenfalls als Surprise-Acts auftreten. Für den späten Hunger wird eine extra Nach-Wiesn-Speisenkarte mit typischen Weinzelt- Speisen angeboten.Am Freitag, dem 16. September, findet der Auftakt des Münchner Gsindl Club statt. Bei einer exklusiven Kickoff Veranstaltung für Family & Friends gibt es ein vorzeitiges "O´zapt is" mit Tom Novy und Ali Escobar an den Turntables.Der Münchner Gsindl Club ist ein Highlight unter den After-Wiesn-Partys. Täglich von 16.September bis 2.Oktober 2016 ab 22 Uhr, KUFFLER Restaurant, Maximilianstraße 2, Reservierungen: gsindlclub@kuffler.de